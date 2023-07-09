بعد عملية جنين.. إسرائيل تعتزم منح "السلطة" امتيازات اقتصادية

ولم يطلع وزراء "الكابينت" بعد على قائمة التنازلات الواسعة، وحتى وزير المالية سموتريتش، الذي من المفترض أن يكون على دراية بالامتيازات الاقتصادية، ليس على علم بها جميعها.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن من بين الامتيازات الإسرائيلية التي سيقرها "الكابينت": إنشاء منطقة صناعية جديدة للفلسطينيين في ترقوميا غرب الخليل، وتطوير حقل غاز "مارين غزة" المتواجد قبالة شواطئ غزة، وهي خطوة يرغب بها المستوى الأمني في إسرائيل منذ فترة طويلة.

كما تشمل الامتيازات الإسرائيلية خصومات ضريبية، وزيادة أقساط سداد الديون، وإعادة تصاريح الـVIP لكبار المسؤولين والشخصيات في السلطة الفلسطينية، التي كانت قد سُحبت في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، إثر تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قراراً يطالب محكمة العدل الدولية بإبداء فتوى في مسألة الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ فلسطينية.