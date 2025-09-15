إعلام لبناني: عدة إصابات في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في النبطية

الجيش الإسرائيلي ينذر بقصف برج الغفري غرب مدينة غزة

برج الغفري في غزة قبل الحربالمصدر: متداولة
أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أمرًا بإخلاء برج الغفري غرب مدينة  غزة تمهيدًا لقصفه، مع تواصل عمليات استهداف الأبراج والمباني السكنية في المدينة.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "إنذار عاجل إلى كل من لم يخل بعد منطقة ميناء غزة وحي الرمال، وتحديدًا في برج الغفري، وفي الخيام القريبة منه والواقع في مفترق شارع جابر بن حيان وعمر المختار".

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سيهاجم المبنى في الوقت القريب "نظرًا لوجود بنى تحتية إرهابية لحماس داخله أو بجواره".

ويتكون البرج من 16 طابقًا، ويضم مكاتب لمؤسسات إعلامية وإغاثية، وسبق أن قصف الجيش الإسرائيلي أجزاء من الطوابق العليا منه.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، سياسة استهداف الأبراج السكنية منذ نحو عشرة أيام، ضمن عمليات تمهيدية لاجتياح مدينة غزة، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

