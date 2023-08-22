غارة جوية تستهدف مطار دمشق

استهدفت غارة جوية مساء اليوم مطار دمشق الدولي، وسط أنباء أشارت إلى أنها ضربة إسرائيلية استهدفت شحنة أسلحة إيرانية وصلت إلى المطار.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو قصف شحنة تابعة لإيران في مطار دمشق ردًا على ما وصفته "الدعم الإيراني لموجة العمليات في الضفة الغربية".

من جهتها أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الدفاعات الجوية تصدت لأجسام معادية في محيط دمشق، دون إيراد مزيد من التفاصيل.

وأكد شهود عيان على مواقع التواصل سماعهم دوي انفجارات قوية قرب مطار دمشق الدولي وفي مناطق بريف دمشق.