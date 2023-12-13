هل اصطنع بايدن ونتنياهو الخلافات العلنية بشأن غزة؟

وضعت وسائل إعلام عبرية يدها على أسباب الخلاف العلني بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقالت إن هذا الخلاف يعد بداية الحملة الانتخابية للإثنين.

الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفق تقارير إسرائيلية، اضطر للرد على تساؤلات في مؤتمر عقده داعمون من الحزب الديمقراطي، الليلة الماضية، حول أنباء وردت في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بأن الجيش الإسرائيلي بدأ في إغراق أنفاق غزة بالفعل.

وقال بايدن إنه تلقى تأكيدات بأنه لا يوجد أسرى في تلك الأنفاق، لكنه استطرد بأنه "لا يمكنه تأكيد ذلك يقينًا"، حسبما أفادت قناة "كان الـ11" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

وذكر الرئيس الأمريكي أن ما يعرفه هو أن كل مدني يموت يعني مأساة وطنية، وأنه يتعين أن يكون هناك تطابق بين الكلمات والنوايا الإسرائيلية وبين الأفعال، مضيفًا أن إسرائيل لم تعلن رسميًّا عن بدء هذه الخطة.

خلاف مصطنع

صحيفة "يسرائيل هيوم" رأت أن العلاقة بين بايدن ونتنياهو لم تبلغ هذه الدرجة من قبل، مقتبسة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي تصريحًا صدر عنه، أمس الثلاثاء، أكد خلاله أن "ثمة خلافات عميقة مع الرئيس الأمريكي بشأن اليوم التالي للحرب".

ونقلت عن نتنياهو القول: "أريد أن أوضح موقفي، أنا لن أسمح لإسرائيل بالعودة إلى أخطاء أوسلو".

وبعدها بساعات أعرب بايدن عن موقفه هو الآخر عبر رسالة مباشرة قال فيها: "نتنياهو لا يمكنه أن يقول (لا) للدولة الفلسطينية المستقبلية"، وفق الصحيفة.

وكانت أصداء كبيرة حدثت داخل الائتلاف الإسرائيلي اليميني، في أعقاب تصريح للرئيس بايدن بأنه "على نتنياهو أن يغير حكومته، وأن إسرائيل بدأت تفقد الدعم في ظل قصفها بلا تمييز".

لكن، رغم كل ذلك، رأت الصحيفة أن الخلافات التي أصبحت علنية بين الإثنين "تؤشر على بدء الحملة الانتخابية لكل من بايدن ونتنياهو".

عام انتخابي

وفسرت الصحيفة ما يحدث بأن بايدن ونتنياهو على حدٍّ سواء "يقفان في مستهل عام انتخابي، وأن بايدن يخاطب جمهور ناخبيه بأنه سيحقق حلم الفلسطينيين بدولتهم؛ لكي يحتفظ بدعمهم، فيما يقول نتنياهو العكس، ويستبعد سلطة فلسطينية شاملة في غزة أو حتى في الضفة الغربية، لكي يحتفظ بدعم ناخبيه أيضًا".

وقدَّرت أن "الصدام العلني بينهما يخدم مصلحة الطرفين، وأنه رغم ذلك، فهناك حوار هادئ يجري من وراء الكواليس".

وأكدت الصحيفة حصولها على معلومات بأنه بالإضافة إلى العمليات التي تتم داخل هيئتي الأمن القومي للبلدين، ثمة حوار متدفق بين إسرائيل وبين مندوبين عن إدارة بايدن الديمقراطية.