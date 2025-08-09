"شيخ عقل" الدروز ينتقد حكومة دمشق ويطالب بفك الحصار عن السويداء

وجّه شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز في سوريا حمود الحناوي انتقادات حادة للسلطة في دمشق، وطالب جميع الدول والمنظمات الإنسانية بالعمل على فك الحصار "الجائر" عن محافظة السويداء.

وقال الحناوي في تسجيل مصور إن على الدول والمنظمات أن تتحمل مسؤولياتها، وتضغط بشكل فوري "لرفع الحصار الجائر ومحاسبة جميع المتورطين بالجرائم الوحشية المرتكبة بحق أبناء طائفتنا".

وأضاف: "ابتُلينا بسلطة ومن معها لا عهد لهم ولا ذمة، سلطة باعت الوطن في سوق المساومات، فطعنت أهله قبل أن تطعن حدوده".

ووصف الحناوي الحكومة بأنها "حكومة الغدر التي نقضت المواثيق وانقلبت على القيم وارتضت أن تكون سيفًا على رقاب الأبرياء".

ودعا الحناوي أهل المحافظة إلى التكاتف، و"اقتسام رغيف الخبز"، قائلًا إنه ورغم ما وصفه بـ"الحصار الجائر" على السويداء، فإن المحافظة "ستبقى صامدة".

وأبدى الحناوي استغرابه مما وصفه بـ"الصمت العربي والتعتيم الإعلامي وطمس الحقائق والاستهداف".