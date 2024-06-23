هل تؤجل ميليشيات زوارة إعادة فتح معبر "رأس جدير" بين ليبيا وتونس؟

تستعد تونس لفتح معبر "رأس جدير" الحدودي مع ليبيا غداً، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت سيطرة مجموعات مسلحة من مدينة زوارة قد تعرقل إعادة الفتح المقررة.

وعقدت لجنة إعادة تفعيل العمل بمعبر رأس جدير اجتماعًا مع مسؤولين تونسيين استعدادًا لإعادة فتح المعبر الإثنين المقبل، بعد أيام من إعلان وزارة الداخلية التونسية عن تأجيل فتح معبر رأس جدير بطلب من السلطات الليبية.

أكد المسؤولون الليبيون والتونسيون خلال الاجتماع، الذي عُقد أخيرًا، على ضرورة "تسهيل حركة العبور بين البلدين".