من القصير للسيدة زينب.. تحالفات غامضة تعيد رسم علاقة دمشق مع إيران وحزب الله

كشفت مصادر سياسية وعسكرية سورية متقاطعة عن وجود تواصل بين دمشق من جهة، والإيرانيين وحزب الله من جهة أخرى، وأشارت المصادر أن العلاقة بين دمشق وكل من طهران وحزب الله تشهد تحولا باتت تجلياته تظهر على الأرض.

وأفادت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، لـ "إرم نيوز" إن إسرائيل تراقب عن كثب هذا التحول، وتشير إلى أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف عدة محافظات سورية الأسبوع الماضي، وشمل اللاذقية وحمص وتدمر، جاء بعد اكتشاف إسرائيل لمجموعة تتبع لحزب الله وإيران، تعمل في جنوب سوريا، حيث كانت تعد لإطلاق مسيرة على إسرائيل، فقامت بقصف المجموعة ودمرت المسيرة قبل إطلاقها، ثم بدأت غاراتها على عدة مناطق سورية أخرى، كعقاب لدمشق التي "تتساهل و تغض النظر عن هذه النشاطات" وفق قول المصادر.

التهريب مستمر

مصدر عسكري سوري، ويتبع للجهاز المستقل لمكافحة الإرهاب، في الساحل السوري، قال لـ "إرم نيوز" إن التهريب بين سوريا ولبنان عاد بقوة في الآونة الأخيرة، بعد توقف لأشهر. وأشار إلى أن السلطات السورية تكشف بين الحين والآخر عن عمليات تهريب، أو القبض على شبكة لمهربين يتبعون لحزب الله، في حين تمر بالمقابل حمولات كبيرة للسلاح من سوريا إلى لبنان.

ولفت المصدر إلى أنه "في مقابل كل شبكة يُعلن القبض عليها أو شحنة يجري اعتراضها، ثمة عشرات الشبكات التي تنشط في عمليات التهريب بين سوريا ولبنان، والعديد من الشحنات التي تجتاز الحدود، وخاصة في منطقة القصير التي تمثل المعبر الأهم لشحنات السلاح، والتي يسهّل مرورها عناصر يرتبطون بوزارة الدفاع السورية أو بالفصائل المتحالفة معها، حسب قول المصدر.

ويكشف المصدر عما يصفه "مؤشرا واضحا" على التنسيق بين الطرفين، إذ يؤكد أن عناصر الحماية في المقامات الدينية الشيعية في سوريا هم من عناصر حزب الله. ويقول إن مقام السيدة زينب الذي يعتبر مركز الثقل والنفوذ الأقوى لإيران وحزب الله في سوريا، يحميه عناصر حزب الله، وذلك بموجب اتفاق بين السلطات السورية وإيران عبر طرف ثالث هو العراق.

إيران والساحل.. محاولات يائسة

بالمقابل؛ يكشف المصدر في جهاز مكافحة الإرهاب بالساحل السوري، إلى أن محاولات إيران للحصول على موطئ قدم في الساحل السوري لم تتوقف منذ سقوط نظام الأسد، لكنه يؤكد أن هذه المحاولات فشلت فشلا ذريعا .

ولفت إلى أن طهران تتواصل مع بعض الأطراف في الساحل السوري، عارضةً دعما ماليا ولوجستيا، مشيرا إلى إعلان استعدادها لدعم قناة تلفزيونية جديدة "مرساة الجبل"، هي قناة مخصصة للساحل السوري، ولكن "القرار هنا كان رفض أي مساعدة أو دعم إيراني" مشيرا إلى أن قرار الساحل هو القطع مع طهران" وفق قوله.

ويشير المصدر إلى أن أبناء الطائفة العلوية يرفضون أي علاقة مع إيران، ولا يريدون أن يرتبط اسم الطائفة بها بأي شكل من الأشكال، كما كان الحال أيام عهد الأسد، الذي حاول ربط علويي الساحل بالشيعة، مؤكدا أن ثمة نفورا شعبيا كبيرا بين أبناء الساحل وإيران بسبب دورها "المخرب"، وزاد الأمر أكثر بعد صمت السلطات الإيرانية على المجازر التي ارتكبت بحق العلويين.

يضيف المصدر سببا آخر يدفع العلويين لرفض أي علاقة مع إيران، وهو "وقوفها في صف تركيا حاليا، والتي يعتبرها أبناء الطائفة العلوية "عدوا تاريخيا" حسب قوله، وذلك منذ أيام السلطنة العثمانية، ويتهمونها بارتكاب أبشع المجازر بحق العلويين، وسلخ أراضيهم في لواء إسكندرون"، وهي اليوم "تكمل دورها بالتحريض على مجازر جديدة بحقهم، وخلق الشقاق بيننهم، عبر تشكيل أجسام علوية "عميلة" لها وللسلطة، لضرب أي زعامة دينية أو سياسية يُجمع عليها العلويون كجهة ممثلة لهم".

العراق.. وسيطا

تقول المصادر السياسية إن العراق يلعب دورا كبيرا في التقريب بين دمشق وطهران، وتشير إلى الزيارة الأخيرة لرئيس الاستخبارات العراقية حميد الشطري إلى دمشق، والتي كسرت الجمود في هذه العلاقات، حيث تمحورت الزيارة في معظمها على المصالحة بين طهران ودمشق.

وأشارت المصادر إلى أن تركيا تلعب أيضا دورا في هذا التقارب، على خلفية التنسيق المشترك التركي الإيراني ضد إسرائيل في سوريا.

وتلفت المصادر في دمشق إلى أن التقارب بين دمشق وطهران انعكس اقتصاديا في شحنات القمح التي أرسلها العراق إلى سوريا، والتي قالت المصادر بأنها ما كانت لتحصل لولا الموافقة الإيرانية. مؤكدا أن خطوات العراق وانفتاحه على السلطات السورية يتم تنسيقها مع إيران .

ويؤكد المصدر أن لهجة الرئيس السوري أحمد الشرع تجاه إيران اختلفت عما كانت عليها سابقا، وهي تمهد لعودة طبيعية للعلاقات، حيث قال في المقابلة الأخيرة مع قناة "الإخبارية" السورية، إن "الجرح كبير"، لكنه أوضح أن "القطيعة لن تكون دائمة مع الإيرانيين"، في ظل تأكيدات إيرانية على وجود قنوات تواصل ورسائل متبادلة بين دمشق وطهران.