"كمين الزيتون".. تفاصيل هجوم مركب استهدف قوة إسرائيلية في غزة

وقعت قوة من الجيش الإسرائيلي، في "كمين مركب"، نصبه مسلحون فلسطينيون لها واستدرجوها إليها، خلال عملياتها العسكرية داخل حي "الزيتون" أكبر أحياء مدينة غزة.

وأعلنت "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة "حماس"، أنها استهدفت، الخميس، قوة إسرائيلية في حي "الزيتون" من خلال "كمين مركب"، وأنها استهدفت أفرادها بقذيفة وأسلحة رشاشة.

وكشفت الكتائب، في بيان لها، تفاصيل الكمين قائلة إنه "جرى استهداف ناقلتي جند بعبوتي العمل الفدائي تم وضعهما داخل قمرة القيادة، واستهداف ناقلة جند أخرى بقذيفة "الياسين".

وأضافت "كتائب القسام" أن مقاتليها استهدفوا 3 مجموعات من جنود الجيش الإسرائيلي وقناصاً، تحصنوا داخل المنازل بقذائف "التاندوم"، "TBG"، "الياسين 105" والأسلحة الرشاشة، مؤكدة إيقاع الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.