logo
العالم العربي

"كمين الزيتون".. تفاصيل هجوم مركب استهدف قوة إسرائيلية في غزة

"كمين الزيتون".. تفاصيل هجوم مركب استهدف قوة إسرائيلية في غزة
قوة إسرائيلية في محيط قطاع غزةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
15 أغسطس 2025، 1:01 ص

وقعت قوة من الجيش الإسرائيلي، في "كمين مركب"، نصبه مسلحون فلسطينيون لها واستدرجوها إليها، خلال عملياتها العسكرية داخل حي "الزيتون" أكبر أحياء مدينة غزة.

وأعلنت "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة "حماس"، أنها استهدفت، الخميس، قوة إسرائيلية في حي "الزيتون" من خلال "كمين مركب"، وأنها استهدفت أفرادها بقذيفة وأسلحة رشاشة.

وكشفت الكتائب، في بيان لها، تفاصيل الكمين قائلة إنه "جرى استهداف ناقلتي جند بعبوتي العمل الفدائي تم وضعهما داخل قمرة القيادة، واستهداف ناقلة جند أخرى بقذيفة "الياسين".

وأضافت "كتائب القسام" أن مقاتليها استهدفوا 3 مجموعات من جنود الجيش الإسرائيلي وقناصاً، تحصنوا داخل المنازل بقذائف "التاندوم"، "TBG"، "الياسين 105" والأسلحة الرشاشة، مؤكدة إيقاع الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.

أخبار ذات علاقة

"التايمز": حماس ستُحكم قبضتها على غزة بقيادة "شبح القسام" (فيديو إرم)

"التايمز": حماس ستُحكم قبضتها على غزة بقيادة "شبح القسام" (فيديو إرم)

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC