قطر: تلقينا "ردا إيجابيا" من حماس بشأن اتفاق الهدنة

قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده تلقت "رداً إيجابياً" من حركة حماس على الاتفاق الإطاري الذي يقضي بإطلاق الحركة سراح رهائن، مقابل وقف طويل للقتال في غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي قال إن بلاده "تراجع" رد حماس على إطار الاتفاق.

وأضاف بلينكن أنه سيبحث رد حماس مع المسؤولين في إسرائيل عندما يزورها غدا الأربعاء، وقال: "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكننا ما زلنا نعتقد أن التوصل إلى اتفاق ممكن، وضروري بالفعل".