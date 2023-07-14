المحكمة الجنائية الدولية تجري تحقيقا بشأن جرائم حرب في السودان

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، يوم الخميس، فتح تحقيق بشأن "جرائم حرب" في السودان، بينما تتواصل المعارك الضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أشهر، وسط غياب أفق للهدنة.

وبحسب موقع الأمم المتحدة، فإن التحقيق بشمل جرائم حديثة ارتكبت في منطقة دارفور، وأسفرت عن مقتل العشرات من جماعة إثنية.

وتعهد المدعي العام للمحكمة، كريم خان، في معرض إيجاز صحفي، بعدم ادخار أي جهد من أجل ضمان محاكمة ومحاسبة الضالعين في الجرائم.

وتابع خان أنه أوضح لمكتبه أن الأولوية في التحقيق ستكون للاعتداءات التي مورست على أطفال، والعنف الممارس على خلفية النوع في السودان.

وأعلن تخصيص منصة إلكترونية وصفها بالآمنة حتى تتيح للشهود أو لمن يتوفرون على معلومات، أن يدلوا بها، فتكون عنصرا مساعدا في التحقيق.

وكان مجلس الأمن الدولي قد كلف في سنة 2005 المحكمة، ومقرها في مدينة لاهاي الهولندية، بإجراء تحقيق حول النزاع الذي بدأ بإقليم دارفور سنة 2003.

وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول، عمر البشير، إثر اتهامه بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.