المرصد: اشتباكات مسلحة بين الجيش السوري وقسد في ريف حلب

اندلعت اشتباكات مسلحة بالطيران المسيّر والأسلحة الثقيلة بين عناصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وعناصر من الجيش السوري، اليوم السبت، إثر استهداف عناصر الأخيرة، مواقع عسكرية تابعة لـ “قسد” في منطقة دير حافر بريف حلب، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقالت قوات "قسد"، إنها أوقعت "إصابات مؤكدة" في صفوف الجيش السوري بعد أن استهدفها بطائرة مسيرة في ريف حلب شمالي البلاد.

وذكرت "قسد" في بيان: "استهدفت طائرة مسيّرة تابعة لحكومة دمشق عصر السبت، إحدى نقاط قواتنا العسكرية في منطقة دير حافر، دون أن يسفر الهجوم عن أي خسائر بشرية أو مادية".

وتابعت: "قواتنا ردّت فوراً بضربات دقيقة على مصادر النيران، محققة إصابات مؤكدة أجبرت المعتدين على التراجع"، مؤكدة: "قواتنا جاهزيتها كاملة للتصدي لأي اعتداء، وأن ردّنا سيكون دائماً حاسماً ضد كل من يحاول استهداف مواقعنا ومقاتلينا" وفق تعبيرها.