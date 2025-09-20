logo
العالم العربي

المرصد: اشتباكات مسلحة بين الجيش السوري وقسد في ريف حلب

المرصد: اشتباكات مسلحة بين الجيش السوري وقسد في ريف حلب
الجيش السوري خلال اشتباكات مع قسدالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز

اندلعت اشتباكات مسلحة بالطيران المسيّر والأسلحة الثقيلة بين عناصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وعناصر من الجيش السوري، اليوم السبت، إثر استهداف عناصر الأخيرة، مواقع عسكرية تابعة لـ “قسد” في منطقة دير حافر بريف حلب، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقالت قوات "قسد"، إنها أوقعت "إصابات مؤكدة" في صفوف الجيش السوري بعد أن استهدفها بطائرة مسيرة في ريف حلب شمالي البلاد.

أخبار ذات علاقة

الرئيس السوري أحمد الشرع (يمين) وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي

الشرع: تركيا قد تتدخل عسكرياً في سوريا إذا فشل دمج "قسد"

وذكرت "قسد" في بيان: "استهدفت طائرة مسيّرة تابعة لحكومة دمشق عصر السبت، إحدى نقاط قواتنا العسكرية في منطقة دير حافر، دون أن يسفر الهجوم عن أي خسائر بشرية أو مادية".

وتابعت: "قواتنا ردّت فوراً بضربات دقيقة على مصادر النيران، محققة إصابات مؤكدة أجبرت المعتدين على التراجع"، مؤكدة: "قواتنا جاهزيتها كاملة للتصدي لأي اعتداء، وأن ردّنا سيكون دائماً حاسماً ضد كل من يحاول استهداف مواقعنا ومقاتلينا" وفق تعبيرها.

 

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC