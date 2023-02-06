مصرع 8 لاجئين فلسطينيين بينهم 3 أطفال جراء الزلزال بسوريا

لقي 8 لاجئين فلسطينيين، بينهم 3 أطفال، مصرعهم، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، يوم الإثنين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة عن سفير دولة فلسطين لدى سوريا سمير الرفاعي، قوله، إنه تم انتشال 5 جثث، وإنقاذ 8 لاجئين من تحت أنقاض مبنيين سكنيين انهارا في مخيم الرمل في اللاذقية، مؤكدًا أن عمليات البحث عن ناجين ما زالت مستمرة.

وأضاف الرفاعي أنه جرى أيضًا انتشال جثامين 3 أطفال من تحت الأنقاض، بينهم شقيقان، في مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب، جراء انهيار جدار.

وأوضح أن 3 مخيمات فلسطينية تقع ضمن دائرة الزلزال وهي: مخيم الرمل في اللاذقية، ومخيما النيرب، وحندرات في حلب، إضافة إلى تجمعات فلسطينية متفرقة في المحافظات الشمالية في سوريا.