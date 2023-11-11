شهود على المجاعة لـ"إرم نيوز": مخيما جباليا والشاطئ سيتحولان إلى يرموك جديد

وتابع حديثه الخاص لـ"إرم نيوز": توقفت المخابز عن بيع الخبز للمواطنين بسبب عدم وجود وقود، بالإضافة لعدم وجود دقيق، فأصبحنا غير قادرين على توفير الخبز لأفراد العائلة، فاضطررنا إلى الاستغناء عن هذه المادة وتعويضها بالأرز المغلي على النار بطريقة بدائية. واليوم أنا لا أملك نهائيًا ما أطعم به أولادي، نفد من عندي كل شيء، حتى الماء الصالح للشرب.. نحن اليوم نشرب مياها ملوثة بنسبة 98٪ ".

يضيف المدهون: "أنا عاجز عن فعل أي شيء لعائلتي. أطفالي يمضون ساعات الليل الطويل يبكون من شدة الجوع، لدي 9 أبناء، وأبي وأمي مقعدان لا يستطيعان التحرك، ولدي ثلاثة أبناء يعانون من إعاقات حركية خرجت أبحث لهم عن شيء ولم أجد، حيث لا سكان في المنطقة التي أسكن فيها".

في مخيم الشاطئ تواصل "إرم نيوز" مع المواطن المقيم والمتواجد في المخيم محمود الغرابلي، الذي قال: "كنت أستغرب من أي أحد يقول هناك في البلد الفلاني مجاعة، حتى اختبرت وعائلتي هذا الشعور، منذ أكثر من عشرة أيام لم يتجاوز مجموع ما أكلناه ما كان يأكله فرد واحد في يوم واحد قبل الحرب".