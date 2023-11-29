"واشنطن بوست" تكشف فئات الرهائن الإسرائيليين في غزة

وأضاف التقرير، أن حماس أبدت استعدادها للتفاوض على جميع الفئات الخمس، مبينا أن معايير التبادل، مثل عدد أسرى غزة الذين سيتم إطلاق سراحهم كل يوم، وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم تبادلهم مقابل كل إسرائيلي، وحجم المساعدات الإنسانية التي سيتم إرسالها إلى غزة، لم يتم تحديدها بعد.

وتابع التقرير، أن إحدى المشاكل الصعبة تتمثل في أنه في حين كانت حماس والجهاد الإسلامي تحتجزان رهائنهما في الأنفاق، حيث كانوا آمنين نسبيًا من القصف، فإن الجماعات الأصغر ربما كانت تحتجز أسراها فوق الأرض، حيث كانوا في خطر أعظم، وهو ما يجعل حماس غير متأكدة من أعداد من بقوا على قيد الحياة لدى هذه الجماعات لغاية الآن.

نجاح عملية التفاوض مع قادة حماس

"إذا كان من الممكن أن تستمر عمليات إطلاق سراح الرهائن، وأن تمتد إلى الأسرى العسكريين الذين تقدرهم حماس أكثر من غيرهم، فسوف يضطر المفاوضون حتمًا إلى مواجهة مسألة ما إذا كان القتال سوف يستأنف بعد إطلاق سراح الأسرى"، بحسب الصحيفة.

وأضافت أنه برغم إصرار إسرائيل على استئناف القتال، بعد الهدنة، حتى تدمير قدرة حماس على حكم غزة، إلا أن عملية إطلاق سراح الرهائن تحدت التوقعات حتى الآن، وقد يستمر ذلك.

وختمت قائلة، إن مفتاح نجاح عملية التفاوض تمثل ببناء الثقة خطوة بخطوة الذي اعتمده الوسطاء، وأفضى إلى التغلب على تلك العقبات الكبيرة، مثل قدرة قادة حماس السياسيين على التواصل مع المقاتلين في الأنفاق، كما تم أيضًا حل التفاصيل الصغيرة العديدة التي كان المفاوضون يخشون أن تعرقل المحادثات.

المصدر: صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية