"صحة غزة" تعلن ارتفاع حصيلة وفيات المجاعة إلى 422

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، تسجيل وفاتين جديدتين جراء المجاعة وسوء التغذية في القطاع.

وبحسب الوزارة، ارتفعت حصيلة وفيات المجاعة في القطاع منذ بدء الحرب على غزة إلى 422 شخصا، بينهم 145 طفلا.



وأشارت إلى أنه منذ إعلان منظمة "المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" (آي بي سي) المجاعة في غزة، في آب/ أغسطس الماضي، جرى تسجيل "144 حالة وفاة، بينهم 30 طفلا".

وأعلنت المنظمة، في تقرير في 22 آب/ أغسطس الماضي، "حدوث المجاعة في مدينة غزة"، وتوقعت أن "تمتد إلى مدينتي دير البلح وخانيونس، بحلول نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل".

وفي سياق ذي صلة، أكدت الوزارة وجود نقص شديد في المحاليل ومستلزمات منقذة للحياة في مستشفيات القطاع.

وقالت إن "وحدة المختبرات وبنوك الدم في المستشفيات تُعاني نقصا شديدا في المحاليل، ومستهلكات الفحوص المُنقذة للحياة".

وحذرت من أن "محاليل فحوص أملاح الدم، وغازات الدم CBC، وفحص الفيروسات غير مُتوفرة، وهو ما يعيق إتمام الفحوص للمرضى والجرحى".

وأكدت أن "وزارة الصحة (في القطاع) ومن خلال منظمة الصحة العالمية، عملت على توفير الأصناف المطلوبة، وهي تتواجد حاليا في مخازن المنظمة بالضفة الغربية".

وطالبت الوزارة "الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإتمام التنسيقات الضرورية، لإدخال الأصناف المخبرية وتسيير وصولها الآمن إلى بنوك الدم في المستشفيات".