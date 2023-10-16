إسرائيل تعلّق صادرات تتعلق بالأمن إلى كولومبيا
أعلنت إسرائيل التي تعد من أهم مزوّدي الجيش الكولومبي بالأسلحة "وقف الصادرات المرتبطة بالأمن" إلى الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية؛ ردًّا على تصريحات أدلى بها رئيسها غوستافو بيترو بشأن الحرب مع "حماس".
ومنذ هجوم "حماس" على إسرائيل، قبل أسبوع، نشر الرئيس غوستافو العديد من التصريحات المؤيّدة لسكان غزة على منصة "إكس". وفي أحد المنشورات، شبّه استهداف غزة "باضطهاد النازيين لليهود".
وفي تعليقه على إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت "حصارا كاملا" على غزة في المعركة ضد من وصفهم بـ"الحيوانات"، أفاد بيترو "هذا ما قاله النازيون عن اليهود".
وشدد على أن "الشعوب الديمقراطية لا يمكنها السماح للنازية بإعادة ترسيخ نفسها في السياسة الدولية".
وأفاد الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية ليور هايات بأنه تم استدعاء سفيرة كولومبيا لدى إسرائيل مارغريتا مانياريز على خلفية تصريحات بيترو "العدائية والمعادية للسامية". وأضاف بأن هذه التصريحات أثارت "دهشة".
واتّهم هايات الرئيس الكولومبي بـ"التعبير عن دعمه للفظاعات التي يرتكبها إرهابيو حماس وتغذية معاداة السامية والتأثير على ممثلي دولة إسرائيل وتهديد سلام الجالية اليهودية في كولومبيا".
وأصدرت الخارجية الكولومبية بيانًا لـ"شجب الإرهاب والهجمات ضد المدنيين التي وقعت في إسرائيل" بينما أعربت عن تضامنها مع الضحايا.
لكن تم لاحقًا تعطيل الرابط لهذا البيان، ونشر آخر يدين الهجمات دون أن يأتي على ذكر "الإرهاب".
وتستخدم القوات المسلحة الكولومبية التي تخوض نزاعًا منذ عقود مع مجموعات مسلحة يسارية وأخرى يمينية وعصابات تهريب المخدرات، أسلحة وطائرات إسرائيلية.
وفي عهد حكومة الرئيس اليميني ألفارو أوريبي، كانت العلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة وثيقة.
وردًّا على بيان هايات، أكد بيترو بأن بلاده لا تدعم "الإبادة الجماعية". وأضاف "إذا اضطررنا لتعليق العلاقات الخارجية مع إسرائيل، فسنقوم بذلك".
تنتقد أحزاب المعارضة رد فعل الحكومة على النزاع بين إسرائيل وحماس إذ ترى أنه يتناقض مع مواقف معظم بلدان المنطقة المؤيدة لإسرائيل.
وأفاد سفير إسرائيل لدى بوغوتا غالي داغان الأسبوع الماضي، بأنّ محتجين رسموا شارات تتضمن الصلبان المعقوفة على واجهة السفارة.