إسرائيل تعلّق صادرات تتعلق بالأمن إلى كولومبيا‎

أعلنت إسرائيل التي تعد من أهم مزوّدي الجيش الكولومبي بالأسلحة "وقف الصادرات المرتبطة بالأمن" إلى الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية؛ ردًّا على تصريحات أدلى بها رئيسها غوستافو بيترو بشأن الحرب مع "حماس".

ومنذ هجوم "حماس" على إسرائيل، قبل أسبوع، نشر الرئيس غوستافو العديد من التصريحات المؤيّدة لسكان غزة على منصة "إكس". وفي أحد المنشورات، شبّه استهداف غزة "باضطهاد النازيين لليهود".

وفي تعليقه على إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت "حصارا كاملا" على غزة في المعركة ضد من وصفهم بـ"الحيوانات"، أفاد بيترو "هذا ما قاله النازيون عن اليهود".

وشدد على أن "الشعوب الديمقراطية لا يمكنها السماح للنازية بإعادة ترسيخ نفسها في السياسة الدولية".