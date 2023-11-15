دولة بيليز تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

أعلنت دولة بيليز في أمريكا اللاتينية، الأربعاء، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل؛ بسبب قصفها المتواصل لقطاع غزة منذ هجوم حماس عليها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت الحكومة، في بيان صدر عنها، إنها "سحبت اعتماد السفارة الإسرائيلية في العاصمة بلموبان، وعلقت كل أنشطة ممثل إسرائيل لديها، في قرار يدخل حيز التنفيذ فورا".

وعزا البيان هذا الإجراء إلى "مقتل مدنيين أبرياء في غزة، إذ يتواصل قصف إسرائيلي كثيف أودى بـ11 ألفا و320 شخصا، غالبيتهم مدنيون، وبينهم 4650 طفلا"، بحسب حكومة حماس.