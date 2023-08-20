إسرائيل تعلن اعتراض مسيَّرة على الحدود مع غزة‎

إسرائيل تعلن اعتراض مسيَّرة على الحدود مع غزة
اعترضت منظومة القبة الحديدية للدفاعات الجوية الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، طائرة دون طيار تابعة لحركة حماس، كانت تحلق بمنطقة إشكول على الحدود مع قطاع غزة.
وبحسب ما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، لم تقع إصابات أو ضرار، كما لم يتم تفعيل الإنذار باللون الأحمر.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب صدر عنه، إن "طائرة دون طيار تابعة لحركة حماس أقلعت صباح اليوم من منطقة رفح، وكانت تحت مراقبة الجيش منذ لحظة إقلاعها، وتم التحقق من أنها مسلحة، وبمجرد أن اتجهت شرقًا باتجاه الحدود الإسرائيلية، تقرَّر اعتراضها من قبل منظومة الدفاعات الجوية".
وحتى لحظة كتابة هذا الخبر، لم تؤكد أي جهة فلسطينية من قطاع غزة مسؤوليتها عن الطائرة.