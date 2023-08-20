إسرائيل تعلن اعتراض مسيَّرة على الحدود مع غزة‎

اعترضت منظومة القبة الحديدية للدفاعات الجوية الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، طائرة دون طيار تابعة لحركة حماس، كانت تحلق بمنطقة إشكول على الحدود مع قطاع غزة.

وبحسب ما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، لم تقع إصابات أو ضرار، كما لم يتم تفعيل الإنذار باللون الأحمر.