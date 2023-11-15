الجيش الأردني: إصابة 7 من كوادر مستشفانا الميداني في غزة

أعلن الجيش الأردني، مساء اليوم الأربعاء، إصابة 7 من كوادر المستشفى الميداني العسكري في مدينة غزة.

وقال الجيش في بيان إن "7 من كوادر المستشفى في غزة جُرحوا على مدخل قسم الطوارئ في المستشفى، خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانوا أُصيبوا خلال قصف إسرائيلي ونقلوا إليها".

وأشار إلى أن "إصابات أعضاء الطاقم بين طفيفة ومستقرة، ويقدّم زملاؤهم العناية اللازمة لهم، ولعدد من الأشقاء الفلسطينيين".

ووفق البيان، فإن "القوات المسلحة الأردنية بدأت تحقيقًا رسميًا للوقوف على تفاصيل ما حدث"، مؤكدًا "مسؤولية إسرائيل بتوفير الحماية اللازمة للمستشفى وكوادره".

وأكد أن المستشفى "سيتسمر بأداء واجبه الإنساني في القطاع".

وأُقيم المستشفى في منطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، العام 2009، وساهم عبر بعثاته الطبية المتعاقبة في علاج آلاف الفلسطينيين خاصة جرحى الحروب المتعاقبة على القطاع منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم.

وقامت القوات المسلحة الأردنية، خلال الأيام الماضية، بإنزالين جويين إلى المستشفى لإمداده بمساعدات طبية طارئة.