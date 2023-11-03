الكرملين ينفي تقريرًا عن اعتزام "فاغنر" تزويد "حزب الله" بمعدات دفاعية

نفى الكرملين، اليوم الجمعة، تقريرا صحفيًا، قال إن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية تفيد بأن مجموعة "فاغنر" الروسية العسكرية الخاصة تعتزم تزويد جماعة حزب الله اللبنانية بمعدات دفاع جوي موجودة في سوريا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ردا على التقرير الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن فاغنر "بحكم الأمر الواقع" غير موجودة، وبالتالي فمثل هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وأضاف بيسكوف: "الجيش الروسي لديه قنوات اتصال طارئة. إذا كان هناك شيء يثير القلق، فيمكنهم دائمًا الوصول إلى جيشنا".