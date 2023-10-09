أنباء عن اشتباكات في بنغازي وسط انقطاع الاتصالات

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن قوات حفتر تشتبك مع جماعة مسلحة تابعة للمهدي البرغثي، الذي كان يقود كتيبة تقاتل إلى جانب قوات الجيش قبل الانضمام إلى حكومة طرابلس التي لم يعترف بها حفتر.

ولم تصدر قوات حفتر بيانا حتى الآن ولم يتسن لـ"رويترز" الاتصال بها أو التواصل مع سكان من بنغازي للتعليق في ظل انقطاع الاتصالات.

وقال زعيم قبيلة البراغثة، وهي إحدى أفرع قبيلة العواقير التي تتمتع بتأثير اجتماعي في شرق البلاد، إنها تعمل على تحقيق مصالحة بين حفتر والبرغثي.

غير أن شيخ قبيلة البراغثة عبد السلام عبد العاطي البرغثي اشتكى من أن البرغثي دخل بنغازي ضمن رتل، قائلًا إن ذلك كان خرقًا أمنيًا.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن اشتباكات اندلعت مساء الجمعة بعد وقت قصير من وصول البرغثي إلى منزله في منطقة السلماني ببنغازي.

وقال محمد البديري المتحدث باسم مكتب الإعلام الرقمي للشركة الليبية القابضة للاتصالات، وهي شركة الاتصالات الحكومية الليبية، في طرابلس إن سبب انقطاع الاتصالات هو انقطاع كابل الألياف البصرية الذي سيستغرق إصلاحه بعض الوقت من فرق الصيانة العاملة عليه.