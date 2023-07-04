قوى سودانية تبحث مع الرئيس الأوغندي حلّاً شاملاً يوقف الحرب

بحث وفد رفيع من القيادات السياسية السودانية، اليوم الإثنين، مع الرئيس الأوغندي يوري موسفيني، بقصر الرئاسة الأوغندية في عينتبي، وقف الحرب في البلاد، وإيجاد حل سياسي شامل وعادل، وإقامة حكم مدني ديمقراطي.

وضم الوفد السوداني عضوي مجلس السيادة د. الهادي إدريس، والطاهر حجر، والقيادات في تحالف قوى الحرية والتغيير: محمد الفكي سليمان، ياسر عرمان، طه عثمان إسحق، إبراهيم الميرغني، وخالد عمر يوسف"، إضافة إلى عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي، ونصر الدين عبدالباري، وزير العدل في حكومة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك.