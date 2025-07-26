ماكرون للشرع: يجب محاكمة المسؤولين عن أعمال العنف في السويداء

شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، خلال محادثة هاتفية أجراها مع الرئيس السوري أحمد الشرع، على محاكمة المسؤولين عن أعمال العنف التي شهدتها محافظة السويداء.

وأكد ماكرون على "ضرورة تجنّب تكرار العنف" في سوريا، داعياً إلى "حوار هادئ" محلياً لإتاحة تحقيق هدف توحيد البلاد في كنف احترام حقوق جميع مواطنيها".

وقال ماكرون في منشور على منصة "إكس" إنّ "أعمال العنف الأخيرة في سوريا تعكس الهشاشة الشديدة التي تعانيها العملية الانتقالية. يجب حماية المدنيين"، على حد تعبيره.

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وشهدت محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب البلاد بين 13 و20 تموز/يوليو اشتباكات عنيفة بين مقاتلين دروز ومسلحي عشائر إلى جانب قوات الأمن السورية، أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 شخص.