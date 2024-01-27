الجيش الإسرائيلي يحاصر مستشفى الأمل جنوبي غزة
حذرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، من خروج مستشفى الأمل التابع لها بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة عن الخدمة، وذلك بسبب الحصار، والاستهداف الإسرائيلي المتواصل للمستشفى، ومحيطه، ومقر الجمعية المجاور.
وقال الناطق باسم الجمعية رائد النمس، إن الجيش الإسرائيلي يفرض حظر تجوال كاملا في محيط المستشفى، ويمنع حركة الطواقم الإسعافية من وإلى المستشفى.
وأوضح النمس لـ"ارم نيوز"، أن عشرات الإصابات بمحيط المستشفى تعجز الطواقم الطبية عن الوصول إليها ونقلها لتلقي العلاج.
وأضاف أن الجيش الاسرائيلي يواصل استهدافه لمستشفى الأمل ومقر الجمعية، وأن نحو 13 ألف نازح في حالة خوف شديد، وحياتهم معرضة للخطر.
ولفت النمس، إلى أن "الجيش الإسرائيلي حول محيط المستشفى والجمعية لساحة حرب، يواصل استهداف كل ما يتحرك بالمكان، وهناك مخاوف حقيقية على حياة النازحين والطواقم الطبية والمصابين والمرضى".
وتابع: "لدينا 100 مريض يتلقون رعاية طبية خاصة بمستشفى الأمل، وهم معرضون لخطر الموت، بسبب الاستهداف الإسرائيلي للمستشفى، وهناك قلق حقيقي من تعمد إسرائيل إخراج المستشفى عن الخدمة".
وطالب النمس، المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لحماية الطواقم الطبية للهلال الأحمر.
يذكر أن الجيش الإسرائيلي يفرض حصارا مطبقا على مدينة خان يونس، ويواصل عملياته العسكرية بالمدينة؛ الأمر الذي أدى لارتفاع عدد الضحايا والمصابين بصفوف الفلسطينيين بشكل كبير، كما أنه يحاصر مستشفى ناصر الطبي غربي المدينة.