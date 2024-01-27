الجيش الإسرائيلي يحاصر مستشفى الأمل جنوبي غزة

حذرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، من خروج مستشفى الأمل التابع لها بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة عن الخدمة، وذلك بسبب الحصار، والاستهداف الإسرائيلي المتواصل للمستشفى، ومحيطه، ومقر الجمعية المجاور.

وقال الناطق باسم الجمعية رائد النمس، إن الجيش الإسرائيلي يفرض حظر تجوال كاملا في محيط المستشفى، ويمنع حركة الطواقم الإسعافية من وإلى المستشفى.

وأوضح النمس لـ"ارم نيوز"، أن عشرات الإصابات بمحيط المستشفى تعجز الطواقم الطبية عن الوصول إليها ونقلها لتلقي العلاج.

وأضاف أن الجيش الاسرائيلي يواصل استهدافه لمستشفى الأمل ومقر الجمعية، وأن نحو 13 ألف نازح في حالة خوف شديد، وحياتهم معرضة للخطر.