ردًّا على بن غفير.. الأزهر يشن هجوما على اليمين المتطرف

وجاء في المنشور: "يحذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من مغبة إقرار مثل هذه القوانين التي تتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية، ويدين تصريحات الوزير المتطرف التي تُعتبر تجسيدًا حيًّا للسياسة العنصرية التي تنتهجها حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، التي لا تتحدث إلا بلغة القتل والإبادة الجماعية والقضاء على كل ما هو فلسطيني".

وأشار المرصد إلى أن بن غفير دعا في مقطع مصور إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين عبر إطلاق النار على رؤوسهم، بدلًا من تقديم المزيد من الطعام إليهم.

وأضاف أنه طالب أيضًا في أبريل/ نيسان الماضي بتطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين لحل مشكلة اكتظاظ سجون الاحتلال.

ولفت المنشور إلى أن بن غفير دعا إلى تمرير مشروع القانون الذي تقدم به حزب "عوتسما يهوديت – القوة اليهودية" إلى الكنيست، قائلًا: "يجب قتل الأسرى بطلقات رصاص في الرأس، وتمرير مشروع قانون (عوتسما يهوديت)، لإعدام الأسرى بالقراءة الثالثة في الكنيست. وحتى ذلك الوقت سنعطيهم قليلًا من الطعام للعيش لا أكثر".