نتنياهو: نرفض "الإملاءات الغربية" بشأن التسوية مع الفلسطينيين

وأوضح نتنياهو أن ذلك الموقف يتلخص في أن "إسرائيل ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين"، وأن ذلك لن يتم إلا عبر مفاوضات مباشرة، ودون شروط مسبقة.

كما أعلن معارضة إسرائيل "للاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية"، وقال إن مثل ذلك الاعتراف في أعقاب هجوم 7 أكتوبر "من شأنه أن يعطي مكافأة ضخمة للإرهاب غير المسبوق ويمنع أي تسوية سلمية في المستقبل". حسب تعبيره.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك شدد على ضرورة "تجنب تأجيج التوترات في الضفة الغربية" ووصف "حل الدولتين" بأنه "أفضل وسيلة لتحقيق السلام والاستقرار".