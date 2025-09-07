ترامب يقول إنه مستعد لفرض جولة ثانية من العقوبات على روسيا
logo
العالم العربي

قُتل ابنه في طولكرم.. تعيين هاليفي منسقًا لأنشطة الحكومة في الأراضي الفلسطينية

قُتل ابنه في طولكرم.. تعيين هاليفي منسقًا لأنشطة الحكومة في الأراضي الفلسطينية
يوروم هاليفيالمصدر: وسائل إعلام عبرية
إرم نيوز
إرم نيوز
07 سبتمبر 2025، 5:29 م

قرّر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش إيال زامير اليوم (الأحد) تعيين اللواء المتقاعد يوروم هاليفي منسقًا لأنشطة الحكومة في المناطق. 

وجاء في بيان مشترك أن الوزير أجرى مقابلات مع عدة مرشحين، وبعد دراسة طلباتهم، تم اختيار هاليفي لهذا المنصب، وسيُمنح رتبة لواء وينضم إلى هيئة الأركان.

شغل هاليفي مناصب متعددة في الشرطة، منها قائد حرس الحدود، واللواء الجنوبي، والقدس، وقائد وحدة "يام"، مما أهله سابقًا لمنصب مفوض الشرطة. 

وتجدر الإشارة إلى أن ابن المفتش يتيف ليف هاليفي كان جندياً في وحدة "يام"، وقُتل في مايو/أيار الماضي خلال تبادل لإطلاق النار في طولكرم، وأسفر عن تصفية خمسة متورطين باغتيال الحانان كلاين في نوفمبر/تشرين الثاني.

أخبار ذات علاقة

ماركو روبيو

روبيو يحضر حدثاً استيطانياً بموقع "حساس سياسياً" في القدس الشرقية

 

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC