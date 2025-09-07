قُتل ابنه في طولكرم.. تعيين هاليفي منسقًا لأنشطة الحكومة في الأراضي الفلسطينية

قرّر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش إيال زامير اليوم (الأحد) تعيين اللواء المتقاعد يوروم هاليفي منسقًا لأنشطة الحكومة في المناطق.

وجاء في بيان مشترك أن الوزير أجرى مقابلات مع عدة مرشحين، وبعد دراسة طلباتهم، تم اختيار هاليفي لهذا المنصب، وسيُمنح رتبة لواء وينضم إلى هيئة الأركان.

شغل هاليفي مناصب متعددة في الشرطة، منها قائد حرس الحدود، واللواء الجنوبي، والقدس، وقائد وحدة "يام"، مما أهله سابقًا لمنصب مفوض الشرطة.

وتجدر الإشارة إلى أن ابن المفتش يتيف ليف هاليفي كان جندياً في وحدة "يام"، وقُتل في مايو/أيار الماضي خلال تبادل لإطلاق النار في طولكرم، وأسفر عن تصفية خمسة متورطين باغتيال الحانان كلاين في نوفمبر/تشرين الثاني.