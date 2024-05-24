لودريان إلى لبنان.. "حزب الله" و"الفراغ الرئاسي" على رأس الأجندة

قالت مصادر دبلوماسية لبنانية، إن زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، إلى العاصمة بيروت، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، هدفها الأول منع نشوب أي حرب مباشرة بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل في أشهر الصيف.

وأضافت المصادر لـ"إرم نيوز"، أن من أهم الملفات المتعلقة بالزيارة، التعامل مع معلومات تخص تمهيد إسرائيلي لتحرك عسكري تجاه لبنان بمواجهة مع حزب الله، بهدف إنهاء أي تهديدات متصاعدة من قبل الميليشيا، وإعادة المستوطنين الإسرائيليين إلى منازلهم في شمال إسرائيل، قبل شهر سبتمبر المقبل.

من جهتها، قالت مصادر سياسية لبنانية مطلعة، إن هناك ملفات لها أولوية في زيارة لودريان، في صدارتها الملف الرئاسي المعقد.