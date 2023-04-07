الجيش الإسرائيلي: سنرد على الهدوء بالهدوء ولا ننوي التصعيد
قال الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، إنه سيرد على الهدوء بالهدوء، مؤكدا أن ليس بنيته التصعيد، بعد سلسلة الغارات التي شنها فجرا واستهدفت مواقع في قطاع غزة وجنوب لبنان.
وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي المقدم ريتشارد هيخت في بيان، إنه قصف في حوالي الساعة الرابعة فجرا ثلاثة أهداف في جنوب لبنان تابعة لحركة حماس، كان أبرزها موقع في جنوب بلدة الرشيدية بالقرب من مكان إطلاق الصواريخ التي استهدفت إسرائيل مساء الخميس.
وأضاف هيخت، إن الجيش الإسرائيلي قصف أيضا عشرة مواقع في قطاع غزة تابعة لحركة حماس، كما يحقق في أنباء حول تسبب غارة بأضرار بأحد المستشفيات، مشيرا إلى أن الجيش لا ينوي شن المزيد من الهجمات إلا في حال قامت حماس بإطلاق مزيد من الصواريخ.
وأوضح هيخت: "سنرد على الهدوء بالهدوء، لا أحد يريد التصعيد".
وأكد الجنرال الإسرائيلي إطلاق أكثر من 44 صاروخا من القطاع صوب إسرائيل، مشيرا إلى أن صاروخا واحدا فقط سقط فوق مبنى سكني، فيما تم اعتراض معظم الصواريخ الباقية بوساطة القبة الحديدية، بينما سقطت الصواريخ الباقية في أمكنة مفتوحة دون أن توقع أضرارا.