الجيش الإسرائيلي: سنرد على الهدوء بالهدوء ولا ننوي التصعيد

قال الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، إنه سيرد على الهدوء بالهدوء، مؤكدا أن ليس بنيته التصعيد، بعد سلسلة الغارات التي شنها فجرا واستهدفت مواقع في قطاع غزة وجنوب لبنان.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي المقدم ريتشارد هيخت في بيان، إنه قصف في حوالي الساعة الرابعة فجرا ثلاثة أهداف في جنوب لبنان تابعة لحركة حماس، كان أبرزها موقع في جنوب بلدة الرشيدية بالقرب من مكان إطلاق الصواريخ التي استهدفت إسرائيل مساء الخميس.