مصر: لا تغيير بشأن مساعدات غزة رغم الاتفاق الإسرائيلي الأوروبي

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إنه لم يتغير شيء منذ الاتفاق بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي بشأن استئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأدلى عبد العاطي بهذه التصريحات للصحفيين قبيل اجتماع الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط في بروكسل الإثنين.

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وتوصّل الاتحاد الأوروبي الخميس الماضي، إلى اتفاق مع إسرائيل من شأنه أن يؤدي إلى دخول مزيد من شاحنات الأغذية إلى غزة وفتح نقاط عبور إضافية، وفق ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية للتكتل كايا كالاس.

وقالت كالاس عبر إكس: "توصلنا اليوم إلى اتفاق مع إسرائيل لتوسيع نطاق الوصول الإنساني إلى غزة".

وأضافت المسؤولة الأوروبية: "هذا الاتفاق يعني فتح مزيد من المعابر، ودخول مزيد من شاحنات المساعدات والمواد الغذائية إلى غزة، وإصلاح بنى تحتية حيوية، وحماية عمال الإغاثة. نعوّل على أن تنفذ إسرائيل كل الإجراءات التي تم الاتفاق عليها".

ويواجه سكان قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة ظروفا إنسانية مزرية بسبب تقييد إسرائيل المساعدات بشكل كبير خلال حربها المدمرة على القطاع.