لا أمل ولا مفر أمام سكان غزة في ظل الضربات الإسرائيلية
لا يجد معظم سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة الكهرباء أو المياه ومع سقوط مئات الضربات الإسرائيلية على جيبهم الصغير، لم يعد لديهم مكان يفرون إليه.
وأحكمت إسرائيل حصارها على الأراضي الفلسطينية، وهي واحدة من أكثر المناطق ازدحامًا على وجه الأرض، منذ يوم السبت في ظل قصف شبه مستمر يقول مسؤولو الصحة في غزة إنه أدى إلى مقتل أكثر من 1200 شخص. وتشن إسرائيل تلك الضربات ردًّا على الهجوم الدامي الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص.
وتوقفت محطة الكهرباء الوحيدة في غزة، والتي كانت تعمل بشكل متقطع لعدة أيام، أمس الأربعاء بعد نفاد الوقود. ودون كهرباء، لا يمكن ضخ المياه إلى المنازل.
وفي الليل، يسود ظلام حالك تقريبًا تتخلله كرات ملتهبة ناجمة عن الضربات الجوية وأضواء الهواتف المحمولة التي يستخدمها سكان غزة كمصابيح.
وقال يامن حمد (35 عامًا) وهو أب لأربعة أطفال دمرت الضربات الإسرائيلية منزله في بيت حانون شمال غزة، "لقد عشت كل الحروب والاجتياحات في الماضي، لكنني لم أشهد أسوأ من هذه الحرب".
وفي مستشفى بخان يونس جنوب غزة، اصطف الأقارب والأصدقاء خارج المشرحة المكتظة حيث تراصت الجثث على الأرض سواء أكان لامتلاء الثلاجات أم لانقطاع التيار الكهربائي.
وسعى المشيعون إلى دفن أحبائهم بسرعة قبل أن تتعفن الجثث في ظل درجات الحرارة العالية على غير العادة في هذا الوقت من العام.
ووقفوا لحظات للدعاء لهم قبل أن يحملوا الجثث إلى مدافن قريبة مستخدمين نقالات إذا كانت متوفرة أو من غيرها.
وأجرت رويترز مقابلات مع أكثر من 30 شخصًا في غزة، وعبَّر معظمهم عن المشاعر نفسها التي انتابت حمد. وتحدثوا عن الخوف واليأس في مواجهة ما وصفوه بأنه أسوأ أعمال عنف يشهدوها على الإطلاق.
ومع إغلاق السلطات المصرية الحدود الأخرى الوحيدة للقطاع يقول السكان إنهم محاصرون. ويخشون أن الأسوأ لم يأت بعد بما في ذلك غزو بري محتمل في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل إلى الانتقام من الهجوم الذي شنته حماس ويعد الأكثر دموية في تاريخ البلاد الممتد لخمسة وسبعين عامًا.
وخلال ذلك الهجوم المباغت الذي بدأ يوم السبت، خرج مقاتلو حماس من غزة وقتلوا المئات مع أخذ عشرات الإسرائيليين وغيرهم رهائن في غزة.
وأثار هجوم حماس تنديدًا شديدًا من الولايات المتحدة والحكومات الغربية الأخرى. ويدعو الميثاق التأسيسي للجماعة المسلحة لعام 1988 إلى تدمير إسرائيل، وتصنف كل من إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا ومصر واليابان الحركة منظمة إرهابية.