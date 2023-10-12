لا أمل ولا مفر أمام سكان غزة في ظل الضربات الإسرائيلية

لا يجد معظم سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة الكهرباء أو المياه ومع سقوط مئات الضربات الإسرائيلية على جيبهم الصغير، لم يعد لديهم مكان يفرون إليه.

وأحكمت إسرائيل حصارها على الأراضي الفلسطينية، وهي واحدة من أكثر المناطق ازدحامًا على وجه الأرض، منذ يوم السبت في ظل قصف شبه مستمر يقول مسؤولو الصحة في غزة إنه أدى إلى مقتل أكثر من 1200 شخص. وتشن إسرائيل تلك الضربات ردًّا على الهجوم الدامي الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص.

وتوقفت محطة الكهرباء الوحيدة في غزة، والتي كانت تعمل بشكل متقطع لعدة أيام، أمس الأربعاء بعد نفاد الوقود. ودون كهرباء، لا يمكن ضخ المياه إلى المنازل.

وفي الليل، يسود ظلام حالك تقريبًا تتخلله كرات ملتهبة ناجمة عن الضربات الجوية وأضواء الهواتف المحمولة التي يستخدمها سكان غزة كمصابيح.