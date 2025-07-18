50 ألف مقاتل.. 40 عشيرة تحشد قواتها لـ "نصرة" بدو السويداء

قالت مصادر خاصة إن أكثر من 40 قبيلة وعشيرة سورية تحركت إلى السويداء لـ "نصرة" عشائر البدو في السويداء، بعد إعلان النفير العام، مساء الخميس.

وكشفت المصادر لـ "إرم نيوز" أن أكثر من 50 ألف مقاتل من العشائر في درعا والقنيطرة ومنطقة الجزيرة السورية (دير الزور والرقة والحسكة ومنبج)، توجهوا مساء الخميس إلى السويداء، وأن عشرات الآلاف ينتظر وصولهم اليوم الجمعة، قادمين من مناطق شرق سوريا ومحافظة حلب وريفها، إضافة إلى عشائر التركمان التي تحركت من ريف حمص باتجاه السويداء.

وأوضحت المصادر أن العشائر التي استجابت للنفير العام هي عشائر حوران وعشائر السويداء وعشائر طي وشمر وعنزة وبني خالد وعشيرة العكيدات والزبيد والولدة والبوسرايا والنعيم والشعيطات والموالي والبوشعبان والمرسومي، والعديد من العشائر والقبائل الأخرى .

وذكرت المصادر أنه من المتوقع دخول قبائل عربية من خارج الحدود، للتوجه إلى السويداء بعد نداءات و"فزعات" أطلقها شيوخ عشائر الأنبار في العراق وعشائر من الأردن ولبنان.

وتشكل العشائر جزءا كبيرا من التركيبة السكانية في سوريا، حيث تقدر المصادر أن أكثر من 60% من السكان هم من أبناء العشائر والقبائل. يشكل العرب الأغلبية العظمى منها.

بيان "نصرة" لبدو السويداء

يأتي هذا الزحف الكبير للعشائر، بعد إعلان مجلس العشائر والقبائل العربية في سوريا في بيان عن نفير عام لمقاتليها "نصرة" لبدو السويداء، عقب تداول أخبار عن استهداف فصائل درزية للعشرات من أبناء عشائر البدو في السويداء.

وقالت العشائر في بيان اطلع عليه "إرم نيوز": "نحن أبناء العشائر السورية، نتابع بقلق بالغ ما ترتكبه ميليشيا الهجري الإرهابية من جرائم قتل وإبادة بحق عشائر البدو في محافظة السويداء، وما خلفته من تهجير وتشريد للأهالي الأبرياء. وانطلاقا من واجبنا الأخلاقي والقبلي نطالب الحكومة السورية بعدم التدخل أو عرقلة تحرك المقاتلين الذين قدموا من خارج المنطقة فزعة ونصرة لإخوتهم من عشائر البدو؛ فهؤلاء يمارسون حقهم المشروع في الدفاع عن المظلومين ورد العدوان عن النساء والأطفال والشيوخ".

وأكد البيان "أن أي إجراء يتخذ ضد هؤلاء المقاتلين يعد انحيازا صريحا إلى مرتكبي الجرائم، ويحمل كل من يقف وراءه مسؤولية أخلاقية وتاريخية عن استمرار المجازر. وأن العشائر السورية تقف صفا واحدا خلف أبنائها المدافعين، وأي مساس بهم سيواجه بموقف موحد لا مهادنة فيه".

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سيطرة محدودة

ومساء أمس، بدأ مقاتلو العشائر بالهجوم على مدينة السويداء وسيطروا على عدد من القرى والبلدات، إذ أكدت المصادر أن القوات العشائرية دخلت من محورين إلى محافظة السويداء بتسهيل أمني، من طريق دمشق السويداء، واستقرت قرب بلدة ذكير، ومجموعات دخلت من ريف درعا ووصلت إلى بلدة ولغا غربي السويداء، وهناك تجمعات شوهدت في محاور أخرى، بسيارات مزودة برشاشات، ودراجات نارية.

وتقول المصادر إن المناطق التي جرى التوغل فيها كانت شبه خالية من السكان، نتيجة العمليات العسكرية الأخيرة التي شهدتها محافظة السويداء مؤخراً. وقد أضرمت المجموعات النيران في بيوت المدنيين، وجرت اشتباكات محدودة في بعض المناطق.