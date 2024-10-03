إسرائيل تعلن اعتراض هدف جوي مشبوه قبالة شواطئ تل أبيب (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن سلاح الجو التابع له اعترض هدفاً جوياً مشبوهاً قبالة شواطئ منطقة تل أبيب الكبرى أو ما تسمى "غوش دان".

يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه القناة 12 الإسرائيلية أن شهود عيان أفادوا بسماع دوي انفجارات قوية في منطقة تل أبيب الكبرى وسط إسرائيل.

بالتزامن مع ذلك، نشرت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية مقطعاً يظهر فيه جسم مضيء يخترق الأجواء الإسرائيلية، في حين انطلق صاروخ اعتراضي يلاحقه.

ودأبت ميليشيات عراقية مسلحة تنضوي تحت مجموعة تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق" إلى جانب ميليشيات الحوثي في اليمن، على إطلاق طائرات مسيرة ومقذوفات تجاه إسرائيل.

ويأتي ذلك دعماً لإيران وتنظيم "حزب الله" في الحرب ضد إسرائيل، علاوة على ما يعلن من "تأييد ونصرة أهالي غزة" الذين يواجهون حرباً إسرائيلية منذ نحو عام.

وكانت إيران قد شنت هجوماً صاروخياً واسع النطاق، بشكل مفاجئ، على إسرائيل، يوم الثلاثاء، استخدمت فيه أكثر من 200 صاروخ باليستي وفرط صوتي، وصل بعضها إسرائيل بالفعل، وسقط في مناطق مفتوحة، واستهدف بعض المنشآت.

واشتركت الولايات المتحدة وبريطانيا مع إسرائيل في صد واعتراض تلك الصواريخ الإيرانية، رغم تأكيد الحرس الثوري الإيراني أن نحو 80 صاروخاً أصابت أهدافها الموضوعة في خطة الهجوم العسكري بدقة متناهية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء إنه لا يؤيد شن هجوم على المواقع النووية الإيرانية في أعقاب هجمات إيران بالصواريخ الباليستية على إسرائيل، وحث الأخيرة على التصرف "بشكل متناسب" ضد عدوها الإقليمي اللدود.