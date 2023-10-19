نتنياهو: الحرب ضد حماس هي معركة العالم أجمع

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب ضد حماس هي معركة العالم أجمع، وأكد أن من بين أهداف حماس في السابع من أكتوبر كان تدمير تحركات السلام الإقليمية الإسرائيلية.

وأضاف نتنياهو مخاطبًا ضيفه رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك "حرب غزة ستكون طويلة وإسرائيل تحتاج إلى دعم مستمر من المملكة المتحدة".

وحل سوناك اليوم بتل أبيب، في جولة شرق أوسطية تستمرّ يومين.

وأعلن سوناك أمس في بيان سابق أن زيارته لإسرائيل تأتي ليؤكد "وجوب ألّا يسمح المجتمع الدولي "للإرهاب الهمجي الذي تمارسه حماس وتجاهلها للحياة البشرية بأن يصبح حافزًا لتصعيد الصراع في المنطقة".