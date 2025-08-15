"حزب الله مستقل بقراراته".. عراقجي ينفي نية إيران التدخل في لبنان

قال وزير خارجية إيران عباس عراقجي، يوم الخميس، إن مباحثات رئيس "مجلس الأمن القومي" على لاريجاني في لبنان كانت "جدية وضرورية نظراً للظرف الحساس"، مشيراً إلى أنه "عبّر عن مواقف طهران بصراحة".

وقال عراقجي، في تصريح له، إن "إيران ليست لديها أية نية للتدخل في شؤون لبنان، وإن حزب الله مستقل تماماً في قراراته، لكن هذا لا يمنعنا من التعبير عن وجهة نظرنا"، زاعماً أن "السلام في المنطقة سيكون أقل استقراراً من دون سلاح المقاومة في لبنان"، حسب قوله.

وكان لاريجاني قد قال، في تصريح له أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "المقاومة الإسلامية لها ما يكفي من القدرة على اتخاذ القرارات، ونحن لا نتدخل فيها أو في قرارات الدول".

وأضاف لاريجاني أن "حزب الله وحماس وصلا إلى نضوج كافٍ. وإذا راجعتم تاريخنا فنحن لا نملي عليهما بل يتخذان قراراتهما ونتعامل معهما بأخوة"، حسب تعبيره.

وأوضح أنه "في لبنان وبسبب العلاقات المتينة التي تربطنا والأحداث المستجدة كان من الضروري أن نتشاور وأن نقدم بعض الإيضاحات".

من جهته، اعتبر السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني أن زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني إلى بيروت "حققت نجاحاً من كل الجهات".

وأشار إلى أنه "خلال هذه الزيارة، عقدت سلسلة من الاجتماعات الجيدة والودية والصريحة مع رؤساء الجمهوريات والقادة وشخصيات الطوائف المختلفة وساعدت هذه الاجتماعات في زوال جميع الغموض والمخاوف التي وجدت حول المواقف الإيرانية الواضحة والشفافة"، حسب قوله.