حماس ترد على واشنطن: تحريك حاملة الطائرات "لا يخيفنا"

أعلنت حركة حماس أن تحريك حاملة الطائرات الأمريكية لا يخيفها، وأضافت أن على الإدارة الأمريكية أن تدرك عواقب تلك الخطوة.

جاء ذلك في رد من الحركة على إعلان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي قال، في وقت سابق، إن بلاده "ستنقل مجموعة حاملة طائرات هجومية قرب إسرائيل"، وتضم حاملة الطائرات فورد والسفن التي تدعمها.

وأضاف أوستن أن الولايات المتحدة ستقدم ذخائر لإسرائيل، وأن مساعدتها الأمنية ستبدأ في التحرك، اليوم الأحد.

كما سترسل وزارة الدفاع (البنتاغون) طائرات مقاتلة إلى المنطقة.

وقال مسؤولان أمريكيان، لرويترز، إن الولايات المتحدة سترسل عدة سفن وطائرات حربية قرب إسرائيل للردع، وإظهار الدعم، مع اعتقاد واشنطن أن الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ربما يكون من دوافعه عرقلة التطبيع المحتمل بين إسرائيل والسعودية.

وتحدث المسؤولان، شريطة عدم نشر اسميهما. ومن المتوقع إعلان المزيد من التفاصيل في وقت لاحق اليوم الأحد.