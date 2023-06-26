قلق إسرائيلي من فيديو يظهر إطلاق صاروخ من الشمال الفلسطيني تجاه المستوطنات

أثار فيديو إطلاق صاروخ من الأراضي الفلسطينية تجاه المستوطنات جدلا واسعا في إسرائيل بعد انتشاره ظهر اليوم الإثنين على وسائل التواصل الاجتماعي .

وكانت كتيبة العياش إحدى كتائب الفصائل الفلسطينية في مخيم جنين قد نشرت اليوم الإثنين، مقطعا مصورا لحظة إطلاق صاروخ محلي الصنع باتجاه مستوطنة محاذية لجنين شمال الضفة الغربية.