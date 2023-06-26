قلق إسرائيلي من فيديو يظهر إطلاق صاروخ من الشمال الفلسطيني تجاه المستوطنات
أثار فيديو إطلاق صاروخ من الأراضي الفلسطينية تجاه المستوطنات جدلا واسعا في إسرائيل بعد انتشاره ظهر اليوم الإثنين على وسائل التواصل الاجتماعي .
وكانت كتيبة العياش إحدى كتائب الفصائل الفلسطينية في مخيم جنين قد نشرت اليوم الإثنين، مقطعا مصورا لحظة إطلاق صاروخ محلي الصنع باتجاه مستوطنة محاذية لجنين شمال الضفة الغربية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "محاولة إطلاق صاروخ اليوم من منطقة غرب جنين، وسقط الصاروخ على بعد 150 مترا قرب السياج الحدودي من مستوطنة رام أون في منطقة جلبوع، وأكد الجيش أنه بدأ التحقيق والمتابعة.
وبين أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أكدت صحة الفيديو.
ووصف الإعلام الإسرائيلي المقطع الذي ظهرت فيه محاولة إطلاق صاروخين من شمال الضفة الغربية تجاه مستوطنة رام أون في جلبوع، بأن أحد الصواريخ انطلق إلى مسار معين ثم سقط، واعتبر هذا التطور تصاعدا في عملية التطوير، ويشبه الحالة التي بدأت فيها محاولات تصنيع صواريخ قسام 1 في قطاع غزة، والذي انتهى بما هو عليه الحال اليوم.
والصاروخ الثاني انفجر في مكانه ولم ينطلق من مساره، وكتب تحت الصاروخ العياش، ومن قام بالتجربة نشطاء من كتائب القسام الجناح العسكري لـحركة حماس كما أظهر الفيديو.
وبيّن الإعلام الإسرائيلي أنه "وبالنهاية سيطلقون علينا الصواريخ من جنين، وبدلا من حل المشكلة من جذورها نستمر بالتجاهل" .
أما موقع والاه العبري فقال: "أولئك الذين يجاهدون ويحاولون مرارًا وتكرارًا، ينجحون في النهاية".
كما علق الضابط في الجيش الإسرائيلي يائير كوهين: "في عام 2003 كنت ضابطاً في الشاباك وشاركت في اقتحام عدد من البيوت في مدينة غزة، كنا نشاهد إطلاق صواريخ القسام، ونضحك على هذه الأنابيب التي عادة ما تسقط داخل القطاع، بعد 20 عاماً على ذلك نعلم جميعًا إلى أين وصلت الصواريخ".