أمريكا تنفذ 4 ضربات على أهداف حوثية

قالت القيادة المركزية الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، إنها نجحت في تنفيذ 4 ضربات اعتبرتها "دفاعًا عن النفس" ضد 7 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن (ASCM)، وثلاث مركبات جوية متنقلة دون طيار (UAV)، وصاروخ متفجر واحد، وسفينة سطحية دون طيار (USV) في مناطق للحوثيين في اليمن.

وبينت القيادة في بيان لها على منصة "إكس"، أنها حدَّدت الأهداف بأنها صواريخ متنقلة وطائرات دون طيار ومركبات بحرية.

وأضافت أن الأهداف التي ضربتها كانت أعِدَّت للانطلاق ضد السفن في البحر الأحمر.