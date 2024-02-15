أمريكا تنفذ 4 ضربات على أهداف حوثية
قالت القيادة المركزية الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، إنها نجحت في تنفيذ 4 ضربات اعتبرتها "دفاعًا عن النفس" ضد 7 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن (ASCM)، وثلاث مركبات جوية متنقلة دون طيار (UAV)، وصاروخ متفجر واحد، وسفينة سطحية دون طيار (USV) في مناطق للحوثيين في اليمن.
وبينت القيادة في بيان لها على منصة "إكس"، أنها حدَّدت الأهداف بأنها صواريخ متنقلة وطائرات دون طيار ومركبات بحرية.
وأضافت أن الأهداف التي ضربتها كانت أعِدَّت للانطلاق ضد السفن في البحر الأحمر.
وأشارت القيادة الأمريكية إلى أن الصواريخ كانت تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأمريكية وأيضًا للسفن التجارية في المنطقة.
وترى القيادة أن هذه الإجراءات ستحمي حرية الملاحة، وتجعل المياه الدولية أكثر أمانًا للبحرية الأمريكية والسفن أيضًا.
وجاء هذا الإعلان بعدما نفّذت قوات أمريكية وبريطانية هجمات جديدة على منطقة الجاح جنوب الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الماضية، شنَّت فيها غارتين على منطقة الجبانة بمحافظة الحديدة اليمنية.