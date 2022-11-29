السودان.. ما دلالات قرار البرهان بتجميد نشاط النقابات المهنية؟

رحبت قوى نقابية سودانية، الاثنين، بقرارات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، بتجميد نشاط الاتحادات المهنية التابعة لنظام الرئيس السابق عمر البشير، بينما اعتبرها محللون خطوة لتهيئة الأوضاع من أجل توقيع الاتفاق بين المدنيين والعسكريين لإنهاء الأزمة السياسة.

وأصدر البرهان قراراً جديداً بتشكيل لجنة برئاسة المسجل العام لتنظيمات العمل بوزارة العدل، لتكوين لجان تسيير للنقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل، لحين انعقاد جمعياتها العمومية.

وتختص اللجنة بحسب القرار، بـ"تحديد وحصر أرصدة وحسابات هذه النقابات داخل وخارج السودان ووضعها تحت السيطرة، فضلاً عن القيام بأي إجراء أو عمل يتطلبه الظرف الماثل في ما يتعلق بالنواحي الاجتماعية والتكافلية لمنسوبي هذه النقابات".

ونص القرار على أن تكون عضوية اللجنة من ممثلين لوزارة العدل والنائب العام وديوان المراجعة القومي وأي شخص تراه اللجنة مناسبًا، على أن ترفع اللجنة إجراءاتها سريعا.