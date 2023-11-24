وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس‭ ‬في غزة يدخل حيز التنفيذ

دخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي سيستمر 4 أيام، بين إسرائيل وحركة حماس، حيز التنفيذ، في تمام الساعة 7 من صباح اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن تفرج الحركة الفلسطينية خلاله عن أول مجموعة من الرهائن في وقت لاحق اليوم، ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح عدد من الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية في وقت لاحق اليوم أيضاً.

وخرج العشرات من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة إلى الشوارع مع سريان الهدنة لتفقد أحوالهم وإخراج الجثث المتكدسة تحت الركام والبحث عن ناجين وكذلك قضاء مستلزماتهم الضرورية.

وأتت هذه "الهدنة الإنسانية" التي توسطت في إطارها قطر ومصر والولايات المتحدة، في اليوم التاسع والأربعين للحرب بين إسرائيل وحماس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي استكمال تمركز قواته عند خطوط وقف إطلاق النار في غزة، فيما أعلن الجيش عن انطلاق صفارات الإنذار في قريتين بالقرب من غزة للتحذير من إطلاق صواريخ محتمل.

ورغم صفارات الإنذار تلك إلا أنه لا يوجد تأكيد حتى الآن لوقوع هجمات صاروخية أو أي أضرار.