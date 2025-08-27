إسرائيل تنفذ تفجيرا جديدا في جنوبي لبنان

قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القوات الإسرائيلية قامت بعملية تفجير فجر الأربعاء، في بلدة كفركلا الحدودية في جنوبي لبنان.

وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أنه "سمع دوي انفجار قوي عند الساعة الرابعة والنصف فجرا، جراء تفجير نفذه العدو داخل بلدة كفركلا، وسمعت أصداؤه في بلدات قضاء مرجعيون".

وفي تقرير نشرته الثلاثاء، دعت منظمة العفو الدولية إلى التحقيق في "جرائم حرب"، بعد أن قالت إن الجيش الإسرائيلي ألحق دمارا واسعا "متعمدا" في الكثير من القرى الحدودية في جنوبي لبنان خلال حربه الأخيرة مع ميليشيا حزب الله.

ووثّقت المنظمة "تعرّض أكثر من 10 آلاف منشأة لأضرار جسيمة أو للتدمير" في جنوب لبنان خلال الفترة الممتدة بين 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 و26 يناير/ كانون الثاني 2025"، مشيرة إلى أن معظم عمليات التدمير حصلت "بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ".

وخاض "حزب الله" وإسرائيل حربا مدمّرة استمرّت أكثر من عام، انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني نصّ على انسحاب الحزب من المنطقة الواقعة في جنوب نهر الليطاني وتفكيك بناه العسكرية، وعلى انسحاب إسرائيل من مناطق تقدّمت إليها خلال الحرب.