هددوا ميليشيا حزب الله.. من هم "جنود الرب"؟

تعرَّض مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأحد، لهجوم سيبراني تبنته مجموعة تسمَّى "جنود الرب" تضمّن بث رسالة إلى ميليشيات حزب الله.

من هم "جنود الرب"؟

لا يُعرف تاريخ تأسيس محدّد لجماعة "جنود الرب"، لكنها بدأت تبرز بعض الشيء في لبنان إبان الانتفاضة الشعبية، في 17 أكتوبر العام 2019، وإن اقتصر نشاطها على حماية عدد من المصارف من محاولات الاقتحام التي شاعت في لبنان.

وقالت تقارير لبنانية، إن تأسيس الجماعة كان، في أكتوبر العام 2019، في محلة "كرم الزيتون" في منطقة الأشرفية، ذات الغالبية السكانية المسيحية شرق بيروت، على يد شخص يدعى جوزيف منصور، الذي يتولّى قيادة المجموعة.

وأشارت التقارير إلى أن عدد أفراد المجموعة يصل إلى 300 عنصر يظهرون في الشوارع من حين إلى آخر، وهم يرتدون قمصانًا سوداء رسموا عليها صليبًا ذا أجنحة.

ويرفض "جنود الرب" وصفهم بميليشيات، ويصرّون على أنهم مجموعة دعوية غير مسلحة.