مصادر تؤكد مقتل أحمد غالب الرهوي رئيس حكومة الحوثي في غارة صنعاء

رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهويالمصدر: أرشيفية
أشرف خليفة
28 أغسطس 2025، 11:17 م

أكدت مصادر يمنية في صنعاء لـ"إرم نيوز"، فجر اليوم الجمعة، مقتل أحمد غالب الرهوي رئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها، في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع متفرقة من صنعاء، الخميس.

وأشارت المصادر إلى أن الرهوي وعددًا من مرافقيه قضوا جراء إحدى الغارات التي شنتها إسرائيل في الهجوم الأخير على العاصمة اليمنية.

وأكد مواطن نبأ مقتل الرهوي في منشور عبر "فيسبوك"، نعى فيه من أطلق عليه وصف " العم أحمد غالب الرهوي"، متقدمًا بتعازيه لأبنائه.

في الوقت نفسه، أكدت مصادر متطابقة لـ"إرم نيوز" مقتل كل من عبدالسلام المنبهي، المرافق الشخصي لرئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين مهدي المشاط.

وقتل أيضاً في الغارة الإسرائيلية صخر الشرجبي مدير مكتب رئيس هيئة الأركان العامة للحوثيين محمد الغماري، الذي أعلن الإعلام العبري أنه أحد الشخصيات الحوثية التي استهدفتها الهجمات الأخيرة.

