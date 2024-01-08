بلينكن: زعماء الشرق الأوسط عازمون على منع اتساع الصراع

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إنه وجد الزعماء في الشرق الأوسط عازمين على منع اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

وأضاف للصحفيين أن جميع من تحدث إليهم يدركون حجم التحديات، "ولا أحد يعتقد أن شيئا سيحدث بين عشية وضحاها".

وشدد بلينكن على ضرورة توقف هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مضيفا أن دول المنطقة أوضحت أنه يجب أن تكون هناك عواقب إذا استمرت الهجمات.

وأشار بلينكن للصحفيين في السعودية إلى أن واشنطن تفضل أن يستوعب الحوثيون هذه الرسالة ويوقفوا الهجمات.