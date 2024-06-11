لماذا امتنعت روسيا عن التصويت على وقف إطلاق النار في غزة؟

أرجع مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، سبب امتناع بلاده عن التصويت على قرار أمريكي لوقف إطلاق نار فوري في غزة إلى "كثير من المخاوف العالقة".

وقال نيبينزيا، خلال كلمته في جلسة التصويت على القرار، الاثنين: "منذ بداية التصعيد العسكري، دافعنا باستمرار وبلا تردد عن ضرورة التوصل إلى نظام دائم لوقف إطلاق النار، بما في ذلك من أجل إطلاق سراح الرهائن ومعالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة".

وأضاف مستدركًا: "لدينا مجموعة كبيرة من الأسئلة حول مشروع القرار الأمريكي، إذ يرحب المجلس ببعض الاتفاقات، التي لا يعرف أحد خطوطها النهائية، ربما باستثناء الوسطاء".

وعلى الرغم من أن القرار يدعو حركة حماس إلى قبول "الصفقة المزعومة"، بيد أنه لا يوجد وضوح بشأن الموافقة الرسمية لإسرائيل "كما هو مكتوب في القرار".

وبحسب موقع الأمم المتحدة، ففي إشارة إلى التصريحات العلنية للقادة الإسرائيليين التي تشير إلى أن الحرب ستستمر حتى هزيمة حماس بالكامل، تساءل: "ما الذي وافقت عليه إسرائيل على وجه التحديد؟".

وأضاف أن معالم هذا "الاتفاق غامضة، ولا ينبغي للمجلس أن يوقع عليها".

كان مجلس الأمن الدولي، تبنى مشروع القرار الأمريكي الذي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة، مع تطبيق غير مشروط للصفقة.

واعتمد المجلس القرار بأغلبية 14 دولة، بينما امتنعت دولة واحدة هي روسيا عن التصويت.

ودعت المندوبة الأمريكية خلال الجلسة حركة حماس لقبول الصفقة التي تؤدي لوقف إطلاق النار، كما حثت الطرفين على تطبيقها دون شروط.

والنسخة الأخيرة من النص "ترحب" بمقترح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، في 31 أيار/مايو.

كما أنها تؤكد، خلافًا للنسخ السابقة، أن المقترح "قبلته" إسرائيل، وتدعو حماس "إلى قبوله أيضًا، وتدعو الطرفين إلى تطبيق بنوده كاملة دون تأخير، ودون شروط".

وبعد التصويت على القرار أصدرت حماس بياناً قالت فيه إنها "ترحب بما تضمنه قرار مجلس الأمن وأكد عليه حول وقف إطلاق النار الدائم في غزة، والانسحاب التام من قطاع غزة، وتبادل الأسرى، والإعمار، وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم، ورفض أي تغيير ديموغرافي أو تقليص لمساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة لأهلنا في القطاع".

وأضافت الحركة أنها مستعدة مع الوسطاء "للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق هذه المبادئ التي تتماشى مع مطالب شعبنا ومقاومتنا".