من أجل غزة.. أكثر من 400 حاخام حول العالم يوجهون "لائحة اتهام" لإسرائيل

وقّع أكثر من 400 حاخام يهودى من جميع أنحاء العالم على رسالة مثيرة للجدل تتهم إسرائيل "باستخدام التجويع والتهديد به كسلاح " في قطاع غزة، وتحذير من "أزمة أخلاقية خطيرة" تواجه الشعب اليهودي بسبب هذه الجرائم، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

ودعت الرسالة غير التقليدية، التي شارك في كتابتها الحاخام المحافظ جوناثان فيتنبرغ، والحاخام آرثر جرين من بوسطن، والحاخام أرييل بولاك من تل أبيب، الحكومة الإسرائيلية إلى السماح "بوصول مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى غزة تحت إشراف دولي"، وإعادة الرهائن إلى ديارهم "بكل الوسائل الممكنة"، ووقف هجمات المستوطنين "العدوانية والإجرامية" في الضفة.

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وبحسب التقرير العبري، تحذر الرسالة من أن "الشعب اليهودي يواجه أزمة أخلاقية خطيرة تهدد أساس اليهودية الذي كانت عليه منذ زمن أنبياء إسرائيل".

وتضيف: "لا يمكننا الموافقة على القتل الجماعي للمدنيين، بمن في ذلك العديد من النساء والأطفال وكبار السن، أو استخدام التجويع كسلاح في الحرب".

وتفيد الرسالة أيضا أن "القيود الشديدة المفروضة على المساعدات الإنسانية في غزة" و"حرمان السكان المدنيين المحتاجين من الغذاء والماء والإمدادات الطبية" ينتهكان القيم الأساسية للتوراة، بما في ذلك قدسية الحياة.