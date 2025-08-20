مسؤول أردني: اعتداءات المستوطنين تعرقل قوافل المساعدات إلى غزة

قال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، د. حسين الشبلي، إن مستوطنين إسرائيليين يشنون اعتداءات متواصلة على قوافل المساعدات أثناء سيرها من جسر الملك حسين حتى معبر غزة.

وأوضح الشبلي في حديث لـ"إرم نيوز" أنه " يتم إيقاف الشاحنات ورشقها بالحجارة أو محاولة سرقتها، بالإضافة إلى قيود تفرضها السلطات الإسرائيلية على عدد الشاحنات وأنواع المواد المسموح إدخالها، وتأخيرات متعمدة في إجراءات التفتيش على المعابر".

وبين الشبلي أن الأردن أرسل منذ بداية الأزمة في الـ7 من أكتوبر 2023 حتى اليوم، 8,332 شاحنة إغاثية محملة بالمواد الغذائية والطبية والإغاثية الأساسية إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن الهيئة نفذت 53 طائرة إغاثية جوية و157 عملية إنزال جوي أردنية، و362 عملية إنزال جوي مشتركة بالتعاون مع دول صديقة وشقيقة، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي رغم التحديات الكبيرة على الأرض.

وأوضح أن الهيئة تتبع إجراءات عدة، أهمها التنسيق المباشر مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لتأمين حماية القوافل، والمتابعة الدبلوماسية عبر القنوات الرسمية لضمان حرية مرور المساعدات.

وأضاف الشبلي أن بعض المساعدات تأثرت جراء التأخير والاعتداءات، خصوصًا الأدوية والمستلزمات الطبية التي تتطلب تبريدًا مستمرًّا، لكن الهيئة عملت على تقليل الأضرار عبر توفير شاحنات مبردة وتسريع إدخال الشحنات الحرجة، مثل: المواد الطبية وأغذية الأطفال.

وأوضح أن هناك تنسيقًا وثيقًا مع برنامج الغذاء العالمي والمطبخ المركزي العالمي، إضافة إلى التعاون مع الإمارات عبر برامج إغاثية مشتركة تشمل الإنزال الجوي والمستشفيات الميدانية، لتعزيز سرعة وفاعلية وصول المساعدات.

وأكد الشبلي، أن الهيئة تعتمد آلية دقيقة لضمان وصول المساعدات للمستحقين، من خلال التنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية داخل غزة لضمان التوزيع العادل، والمتابعة الميدانية عبر فرق شريكة للتأكد من وصول المساعدات إلى المخيمات والمدارس والمستشفيات والأسر الأكثر تضررًا، مع شفافية كاملة في إدارة التبرعات ورفع تقارير دورية للجهات المانحة والشركاء.