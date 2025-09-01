تشمل العلاج والدراسة.. قيود أمريكية مشددة على تأشيرات الفلسطينيين

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأحد، بأن إدارة الرئيس ترامب أصدرت قراراً بتعليق الموافقة على جميع أنواع تأشيرات الزيارة لحاملي جواز السفر الفلسطيني تقريباً، وفقاً لمسؤولين أمريكيين.

وذكرت الصحيفة أن السياسة الجديدة تتجاوز القيود، التي أعلنها المسؤولون الأمريكيون مؤخرًا، على تأشيرات الزيارة للفلسطينيين من غزة.

ففي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أيضًا أنها لن تُصدر تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة السنوية في نيويورك الشهر المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم إن "الإجراءات الأكثر شمولاً، جاءت في برقية، بتاريخ 18 أغسطس/ آب، أرسلتها وزارة الخارجية الأمريكية إلى جميع السفارات والقنصليات.

ويضيف المسؤولون أن من شأن القيود الجديدة منع العديد من الفلسطينيين من الضفة الغربية وفي الشتات الفلسطيني من دخول الولايات المتحدة بأنواع مختلفة من التأشيرات غير المهاجرة.

وتؤثر الإجراءات الجديدة، وفق المصادر، على تأشيرات العلاج الطبي والدراسة الجامعية وزيارات الأصدقاء أو الأقارب والسفر لأغراض العمل، مؤقتًا على الأقل.

ولم يتضح سبب فرض قيود على التأشيرات، لكنها تأتي عقب تصريحات عدد من حلفاء الولايات المتحدة بأنهم يعتزمون الاعتراف بدولة فلسطينية في الأسابيع المقبلة. وقد عارض بعض المسؤولين الأمريكيين بشدة هذا التوجه نحو الاعتراف، وهو ما أدانته إسرائيل.

وتستهدف القيود الجديدة "كل من يحمل جواز سفر فلسطينيًا فقط، والذي صدر لأول مرة في تسعينيات القرن الماضي، عندما وقّعت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية اتفاقياتٍ لإنشاء حكومة فلسطينية شبه مستقلة في أجزاء من الضفة الغربية وغزة".

ولا تنطبق هذه القيود على الفلسطينيين ذوي الجنسية المزدوجة الذين يستخدمون جوازات سفر أخرى، أو أولئك الذين حصلوا بالفعل على تأشيرات، وفق الصحيفة.

وأكدت وزارة الخارجية أنها أمرت دبلوماسييها بتطبيق القيود الجديدة، كما ذكرت في بيان أن الإدارة الأمريكية تتخذ "خطوات ملموسة امتثالاً للقانون الأمريكي وأمننا القومي فيما يتعلق بالقيود المعلنة على التأشيرات" للفلسطينيين.

وتستخدم إدارة ترامب، لرفض منح التأشيرات، آليةً تُطبّق عادةً على نطاق أضيق، وتُستخدم هذه الآلية عادةً لطلب المزيد من الوثائق أو المعلومات من أفراد مُحددين لاتخاذ قرارات بشأن قضاياهم.

وفي الأيام الأخيرة، أُبلغ موظفو القنصلية الأمريكية باستدعاء الآلية - (المادة 221-G) من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952 - لرفض منح تأشيرات الزيارة لأي شخص يستخدم جواز سفر فلسطيني في الطلبات، مؤقتًا على الأقل، حسبما قال المسؤولون.

وجاء في برقية الخارجية: "اعتباراً من الآن، صدرت تعليمات للموظفين القنصليين برفض جميع حاملي جوازات سفر السلطة الفلسطينية المؤهلين الذين يستخدمون هذا الجواز للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة غير مهاجرين، وذلك بموجب المادة 221 (G) من قانون الهجرة والجنسية".

ويعني هذا البند، كما تقول "نيويورك تايمز" أن المسؤولين الأمريكيين، وخاصة في واشنطن، بحاجة إلى إجراء مراجعة إضافية لمقدم الطلب".

وأعلنت أمريكا، الأحد، أنها لن تمنح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية، على رأسهم الرئيس محمود عباس، لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، حيث تعتزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن "وزير الخارجية ماركو روبيو يرفض ويلغي تأشيرات أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة".