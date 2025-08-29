بمشاركة "حزب الله".. محادثات سلام "سرية" بين إسرائيل وسوريا ولبنان

كشف المؤثر والإعلامي ماريو نوفل، الجمعة، عن إجراء محادثات سلام رباعية "سرية"، بين إسرائيل وسوريا ولبنان، شاركت فيها ميليشيا "حزب الله" اللبنانية، بحسب ما نقله عن المبعوث الأمريكي توماس باراك.

وقال نوفل عن المقابلة التي أجراها مع باراك: "انتهيت للتو من محادثة رائعة مع الرجل الأكثر أهمية في خضم مشاورات السلام الحالية بين حزب الله ولبنان وإسرائيل وسوريا".

وذكر أن هذه هي أول مقابلة مطولة للمبعوث الأمريكي توماس باراك، منذ تلك الاجتماعات المشتعلة خلف الكواليس، ويقول إن الجميع يزعمون أنهم يريدون السلام، لكن معظمهم ما زالوا محاصرين بالجراح القبلية، وانعدام الثقة، وأشباح الحروب الماضية.

وتناولت المقابلة عدة نقاط رئيسة تحدث فيها باراك، مثل ما إذا كان "حزب الله" سيُسلّم سلاحه، وما إذا كان لبنان ينجرف بهدوء نحو حرب أهلية، وما إذا كانت إسرائيل تريد السلام حقًا أم التوسع الإقليمي، إضافة إلى دور إيران، والخطر الحقيقي لانهيار النظام في سوريا، ولماذا ينفد الوقت.

وذكر باراك أنه التقى للتو برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، واصفاً إياهم بأنهم "الشخصيات الأربع الأكثر أهمية في صياغة الصراع في الشرق الأوسط حالياً".

وأضاف أن "حزب الله" وسوريا ولبنان وإسرائيل أصبحوا عالقين في "لحظة خطيرة"، على حد وصفه، مضيفاً أن "السفير توم باراك، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والحليف المقرب لترامب، هو الرجل الذي يحاول سحب المنطقة من حافة الهاوية".

وعلق باراك على المقابلة مع نوفل عبر منصة "إكس" قائلاً: "ممتنٌّ لفرصة مشاركة المزيد من رؤية ترامب وجهوده الجريئة في الشرق الأوسط مع ماريو نوفل، مشيرًا إلى الاستقرار والازدهار والسلام من خلال القوة".

وبعد المقابلة كتب باراك عبر منصة "إكس": "يستمر قرار ترامب الجريء بتخفيف العقوبات عن سوريا، مع تخفيف وزارة التجارة الأمريكية لضوابط التصدير، مما يسمح بالموافقة على تراخيص أساسية للاتصالات والبنية التحتية والطاقة والطيران وغيرها. الاستقرار يتطلب السماح للاقتصاد بالعمل".

يذكر أن ماريو نوفل مؤثر وإعلامي أسترالي من أصل لبناني ذائع الصيت، ويعمل في مجال "صحافة المواطن" والتعليق السياسي، ويقدم برامج صوتية.