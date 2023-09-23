البرهان يؤكد تفضيل "الحل السلمي" لإنهاء صراع السودان

قال قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم الجمعة إنه لم يطلب دعماً عسكرياً خلال جولة إقليمية قام بها في الآونة الأخيرة وإنه يفضل التوصل إلى "حل سلمي" للصراع.

وأكد البرهان أيضا في مقابلة أجرتها معه "رويترز" أنه طلب من الدول المجاورة التوقف عن إرسال مرتزقة لدعم قوات "الدعم السريع" شبه العسكرية.

وقال البرهان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "كل حرب تنتهي بالسلام سواء سلام بالمفاوضات أو بالقوة ونحن نمضي في ذات المسارين والمسار المفضل لنا هو مسار المفاوضات وهناك مسار جدة ونحن متفائلون بأننا قد نصل إلى نتيجة إيجابية".

وأضاف أن "الغرض من الزيارات كان البحث عن حلول، وليس الدعم العسكري، لكنه طلب من الدول الأخرى وقف الدعم الخارجي الذي يؤكد أن قوات الدعم السريع تتلقاه".

وختم البرهان قائلاً: "وطلبنا من جيراننا مساعدتنا لمراقبة الحدود لوقف تدفق المرتزقة وهناك كثير من المقاتلين الأجانب في هذه القوات اتوا من جميع دول الجوار وسيكونوا في المستقبل خطرا علي الدولة السودانية ودول الإقليم".